A Cremona 19enne accoltellato muore in ospedale colpito con diversi fendenti | caccia all' aggressore
Un ragazzo di 19 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato ferito con diversi fendenti nel parcheggio di un supermercato, intorno alle 23. L’aggressore ha colpito il giovane con violenza, e ora le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare il responsabile. La scena si è svolta in un’area frequentata da clienti e passanti, che hanno assistito alla lite prima dell’attacco.
Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. Il giovane è stato aggredito, in modo violento, intorno alle 23 nell’area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito più volte al torace con un’arma da taglio. Inutili i tentativi dei medici di rianimarlo, è deceduto in ospedale. Il 19enne accoltellato a Crema Intorno alle 23 dell’11 luglio un 19enne di origine egiziana ma residente a Crema, è stato accoltellato in viale Repubblica, nel piazzale del parcheggio di un supermercato. La vittima, sanguinante, ha tentato di allontanarsi, ma dopo una decina di metri si è accasciata a terra. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Accoltellato nel parcheggio di un supermercato: morto un 19enne facebook
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