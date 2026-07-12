A Cremona 19enne accoltellato muore in ospedale colpito con diversi fendenti | caccia all' aggressore

Notizia in breve

Un ragazzo di 19 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato ferito con diversi fendenti nel parcheggio di un supermercato, intorno alle 23. L’aggressore ha colpito il giovane con violenza, e ora le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare il responsabile. La scena si è svolta in un’area frequentata da clienti e passanti, che hanno assistito alla lite prima dell’attacco.