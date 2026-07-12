A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro gara GP Germania 2026

Il Gran Premio di Germania di MotoGP si disputerà dalle ore 14:00 di domenica 12 luglio. La Königsklasse sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che avrà luogo dalle 11:00 ) e da quella della Moto2, programmata per le ore 12:15. Il warm-up farà da antipasto alle ore 9:40. L’autodromo del Sachsenring attira, ogni anno, un grande pubblico. Per esempio, nel 2025 si sono registrate la bellezza di 250.000 presenze. Si tratta di un punto di riferimento per gli appassionati dell’ Europa Centrale. Dopotutto, siamo nel cuore della Germania, dunque l’impianto può essere facilmente raggiunto da tutto il Paese tedesco. Non mancano, però, anche tanti polacchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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