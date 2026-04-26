A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro gara GP Spagna 2026

Domenica 26 aprile, la MotoGP trasmetterà in chiaro su TV8 la gara del Gran Premio di Spagna, prevista per le 14:00. La giornata si apre alle 11:00 con la corsa della Moto3 e prosegue alle 12:15 con quella della Moto2. La programmazione consente di seguire tutte e tre le competizioni, offrendo un quadro completo delle corse prima dell’appuntamento principale della MotoGP.

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP andrà in scena alle ore 14:00 di domenica 26 aprile. Prima della top-class, come di consueto, assisteremo alla gara della Moto3 (che si terrà dalle 11:00 ) e da quella della Moto2, prevista per le ore 12:15. Si torna a ragionare sugli orari canonici, essendo la Spagna nel nostro stesso fuso orario. Il circuito intitolato alla memoria di Angel Nieto generalmente rappresenta la prima controprova dei reali valori in campo. Il tracciato può, infatti, esaltare moto dalle caratteristiche differenti, fornendo una scala di valori piuttosto aderente alla realtà, ossia non condizionata da caratteristiche singolari del contesto in cui si gareggia.🔗 Leggi su Oasport.it

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