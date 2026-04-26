A che ora la MotoGP su TV8 oggi GP Spagna 2026 | programma gara in chiaro

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP si svolgerà domenica 26 aprile alle ore 14:00. Prima della gara principale, alle 11:00, si terrà la competizione della Moto3, seguita alle 12:15 dalla corsa della Moto2. La trasmissione della gara sarà disponibile in chiaro su TV8. Questi orari sono confermati per la giornata di gara, che si svolgerà sul circuito spagnolo.

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP andrà in scena alle ore 14:00 di domenica 26 aprile. Prima della top-class, come di consueto, assisteremo alla gara della Moto3 (che si terrà dalle 11:00 ) e da quella della Moto2, prevista per le ore 12:15. Si torna a ragionare sugli orari canonici, essendo la Spagna nel nostro stesso fuso orario. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Il circuito intitolato alla memoria di Angel Nieto generalmente rappresenta la prima controprova dei reali valori in campo. Il tracciato può, infatti, esaltare moto dalle caratteristiche differenti, fornendo una scala di valori piuttosto aderente alla realtà, ossia non condizionata da caratteristiche singolari del contesto in cui si gareggia.🔗 Leggi su Oasport.it

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“Il problema di Jorge Abbiamo avuto un inconveniente che stiamo capendo nelle origini, ma è abbastanza chiaro che non c'è stato nessun tipo di problema tecnico, bensì procedurale". - Fabiano Sterlacchini, DT Aprilia #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomo - facebook.com facebook

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