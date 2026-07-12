a che ora gioca sinner contro zverev in finale a wimbledon e dove vederla

Oggi, domenica 12 luglio, Jannik Sinner e Alexander Zverev si sfidano in finale a Wimbledon a Londra. L’incontro si svolge nel torneo di singolare maschile e si gioca nella giornata di oggi. La partita può essere seguita in diretta su canali sportivi e piattaforme online che trasmettono il torneo. L’orario preciso dell’inizio non è stato ancora comunicato.

Oggi, domenica 12 luglio, il tennista italiano Jannik Sinner e il tedesco Alexander Zverev si affrontano nella finale del torneo di Wimbledon, a Londra. Per Sinner è la seconda finale consecutiva nel torneo più importante e prestigioso del tennis, che l’anno scorso riuscì a vincere dopo un’ottima partita contro il suo rivale Carlos Alcaraz. Quest’anno ci è arrivato ancora una volta battendo il serbo Novak Djokovic in semifinale. Zverev giocherà invece la sua prima finale a Wimbledon. La finale di Wimbledon sarà trasmessa sia su Sky e Now (il servizio streaming di Sky), sia in chiaro su TV8. È in programma alle 17. Sinner e Zverev, numero 1 e numero 3 nella classifica mondiale, si sono già incontrati 14 volte, e 10 volte ha vinto Sinner. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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