Andrea Modica, autrice italo-americana, presenta un volume e una mostra a Cortona dedicate a un progetto fotografico realizzato negli ultimi 40 anni in Italia. Le sue immagini sono state scattate con una macchina fotografica di grande formato e raccolte in un libro pubblicato da L’Artiere. La mostra, che debutta il 16 luglio al Festival Internazionale di Fotografia, espone le fotografie di Italian Story. L’autrice ha mostrato reticenza nel commentare il progetto.

A ndrea Modica è reticente. Non le piace parlare. Tantomeno di Italian Story, il lavoro che presentiamo in queste pagine, oggetto di un libro per L’Artiere e di una mostra personale al Festival Internazionale di Fotografia di Cortona, dal 16 luglio prossimo. Forse ha ragione lei, non servono le parole, ci sono le immagini. Lei fotografa, è il suo modo di comunicare ciò che sente. La fotografia nell’era dell’intelligenza artificiale X Leggi anche › Federica Sasso, fotografa: «Chi ha paura dell’avatar?» La fotografa Andrea Modica. Una storia italiana. Andrea Modica è nata nel 1960 in una famiglia italo americana di terza generazione. Le origini di suo padre partono dalla Sicilia, quelle di sua madre da Napoli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - 40 anni di viaggi nel nostro Paese con una macchina fotografica di grande formato. Ora le immagini di Andrea Modica, autrice italo-americana, sono raccolte in un volume e in una mostra che debutta a Cortona

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