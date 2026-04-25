Al museo civico San Domenico di Forlì si tiene una mostra dedicata al ‘Barocco’, che per l’ottavo anno consecutivo apre le sue porte al pubblico. In questa occasione, viene proposta anche una riflessione sulla “bulimia fotografica” del nostro tempo, affrontando il tema delle metonimie. La mostra presenta opere e installazioni che esplorano i meccanismi di rappresentazione e percezione legati alla cultura visiva contemporanea.

Per l’ottavo anno consecutivo alla mostra al museo civico San Domenico di Forlì dedicata al ‘Barocco. Il Gran Teatro delle Idee’, che prosegue fino al 28 giugno, si affianca la mostra collaterale a Modigliana intitolata ‘Metonimìe’, che sarà inaugurata domani alle 11 nell’ex chiesa di San Rocco in piazza Pretorio, visitabile tutti i giorni ore 10-12 e 16-19 fino al 3 maggio. Organizzata dall’Accademia degli Incamminati di Modigliana in collaborazione con Caffè Michelangiolo di Firenze, la mostra fotografica avrà un catalogo realizzato per la stampa dal Servizio patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, che sarà distribuito gratuitamente ai visitatori e conterrà l’intervento sul Barocco fiorentino dello storico dell’arte Marco Licari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Metonimìe’: la bulimia fotografica del nostro tempo in una mostra

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