12 luglio 1884 nasce Modigliani Un secolo dopo la beffa delle ‘false’ teste
Il 12 luglio 1884 nasceva l'artista livornese Amedeo Modigliani. A oltre un secolo dalla sua morte, sono state vendute a un'asta alcune teste attribuite falsamente all’artista. Le opere sono state identificate come copie o falsi, e sono state sequestrate dagli inquirenti. La vicenda riguarda la vendita di opere che si erano fatte passare per autentiche, ma risultano non essere state realizzate dall’artista. Le indagini continuano per verificare la provenienza delle opere e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.
Firenze, 12 luglio 2026 – Il 12 luglio del 1884 nasceva il genio livornese Amedeo Modigliani. Artista ancora oggi tra i più amati, oltre che per il genio e per l'inconfondibile cifra, soprattutto per il mito romantico che ancora avvolge la sua figura. Dandy trasgressivo e libero, Modigliani fu in realtà, durante la breve vita, un genio incompreso e anche per questo si rifugiò nell’alcol e nell'assenzio, condividendo al tempo stesso la personale, incessante tensione alla ricerca espressiva con la comunità artistica delle avanguardie che affollava Parigi nei primi anni del '900. La beffa delle false teste Nell’anno del centenario il suo nome fece il giro del mondo anche per una delle più grandi beffe nella storia dell'arte: quella delle (false) teste di Amedeo Modigliani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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#ricordiamodomani Amedeo Modigliani, scultore e pittore, nasce a Livorno il #12luglio 1884. E’ stato uno dei più grandi artisti del '900, celebre per i suoi ritratti femminili. x.com
Il 12 luglio 1884 , a Livorno , nasceva Amedeo Modigliani. Nella sua città , da giovanissimo, apprese la passione per la pittura grazie anche al primo insegnamento del maestro Giovanni Fattori. Ma fu a Parigi, dove andò nel 1906, che ampliò le sue vedute e fo facebook
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