12 luglio 1884 nasce Modigliani Un secolo dopo la beffa delle ‘false’ teste

Notizia in breve

Il 12 luglio 1884 nasceva l'artista livornese Amedeo Modigliani. A oltre un secolo dalla sua morte, sono state vendute a un'asta alcune teste attribuite falsamente all’artista. Le opere sono state identificate come copie o falsi, e sono state sequestrate dagli inquirenti. La vicenda riguarda la vendita di opere che si erano fatte passare per autentiche, ma risultano non essere state realizzate dall’artista. Le indagini continuano per verificare la provenienza delle opere e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.