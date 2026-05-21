Giro d' Italia 2026 Segaert beffa tutti | la classifica dopo tappa 12
Il Giro d’Italia 2026 ha attraversato la tappa 12, partendo da Novi Ligure. Durante la gara, un ciclista ha preso il comando della corsa, arrivando a tagliare il traguardo in prima posizione. La classifica generale vede ora un nuovo leader, con alcuni dei principali favoriti ancora in lotta. La tappa si è svolta su un percorso che ha messo alla prova sia gli attaccanti sia i velocisti, creando due gruppi distinti durante la corsa. Nessuna variazione significativa si registra invece tra i partecipanti che seguono in classifica.
Novi Ligure, 21 maggio 2026 - La tappa 12 del Giro d'Italia 2026 sembra proporre un doppio binario: uno per i fuggitivi e un altro per i velocisti più attesi. Tra percorso mosso e nervoso da Imperia a Novi Ligure, caldo intenso, e forcing forsennato della Movistar Team, entrambe le piste tramontano quando da una parte il drappello degli attaccanti (che a sua volta aveva faticato a formarsi) viene ripreso e dall'altra, sui 2 GPM di giornata, perdono contatto sprinter come Jonathan Milan, Paul Magnier, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann, Casper Van Uden e Tobias Lund Andresen, spianando la strada a possibili outsider in una giornata... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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