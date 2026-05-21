Giro d' Italia 2026 Segaert beffa tutti | la classifica dopo tappa 12

Il Giro d’Italia 2026 ha attraversato la tappa 12, partendo da Novi Ligure. Durante la gara, un ciclista ha preso il comando della corsa, arrivando a tagliare il traguardo in prima posizione. La classifica generale vede ora un nuovo leader, con alcuni dei principali favoriti ancora in lotta. La tappa si è svolta su un percorso che ha messo alla prova sia gli attaccanti sia i velocisti, creando due gruppi distinti durante la corsa. Nessuna variazione significativa si registra invece tra i partecipanti che seguono in classifica.

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Novi Ligure, 21 maggio 2026 - La tappa 12 del Giro d'Italia 2026 sembra proporre un doppio binario: uno per i fuggitivi e un altro per i velocisti più attesi. Tra percorso mosso e nervoso da Imperia a Novi Ligure, caldo intenso, e forcing forsennato della Movistar Team, entrambe le piste tramontano quando da una parte il drappello degli attaccanti (che a sua volta aveva faticato a formarsi) viene ripreso e dall'altra, sui 2 GPM di giornata, perdono contatto sprinter come Jonathan Milan, Paul Magnier, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann, Casper Van Uden e Tobias Lund Andresen, spianando la strada a possibili outsider in una giornata... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, Segaert beffa tutti: la classifica dopo tappa 12 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026, Segaert vince la 12a tappa. Eulalio resta maglia rosaIl belga Alec Segaert ha vinto la 12a tappa del Giro d’Italia da Imperia a Novi Ligure, di 175 km. Giro d’Italia 2026, la nuova classifica dopo l’11esima tappa: avanti EulalioSi è conclusa nel pomeriggio l’undicesima tappa del Giro d’Italia con il successo dell’ecuadoriano Jhonatan Narváez (UAE Emirates) a Chiavari, dopo... Giro d’Italia 2026, Afonso Eulálio guadagna terreno in classifica: Giornata perfetta; 30 secondi non sono nulla sulle montagne x.com [Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Tappa 12: Imperia > Novi Ligure reddit Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Imperia-Novi Ligure: Segaert vince e beffa tutti, Eulalio sempre in Maglia RosaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: si parte alle ore 13, arrivo previsto intorno alle 17 ... fanpage.it Alessandria-Verbania, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateVenerdì 22 maggio si disputerà la tredicesima tappa del Giro d'Italia 2026: una frazione di 189 km da Alessandria a Verbania. Dopo la cronometro ... oasport.it