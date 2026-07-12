10 luglio 2026; 83 anni di colonizzazione statunitense

Da gbt-magazine.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 10 luglio 2026, lungo la costa del ragusano, si sono svolte sfilate, commemorazioni e parate per ricordare lo sbarco degli alleati avvenuto 83 anni fa. L’evento ha coinvolto diverse comunità locali, con partecipazioni di cittadini, gruppi storici e associazioni. Le manifestazioni sono durate tutto il giorno e si sono concentrate principalmente nelle aree più vicine ai luoghi dello sbarco. Nessun incidente è stato segnalato durante le celebrazioni.

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10 luglio 2026, in tutta la costa del ragusano ci sono state sfilate, commemorazioni e parate (quasi turistiche) per ricordare e commemorare lo sbarco degli alleati. Era la seconda guerra mondiale, era il 1943. Vittoria-Scoglitti, Marina di Ragusa, Gela, Scicli, Punta Secca e Ispica sono state le città prettamente invase da soldati amerikani provenienti da Sigonella. Nello stesso momento dalla base militare di Sigonella e dal MUOS di Niscemi, quegli stessi militari americani fanno partire e comandano aerei e droni. Questi bombardano l’Iran e il sud dell’Asia Occidentale. Intanto ieri è partito un drone Triton verso Tel Aviv. La memoria dello sbarco usata per esaltare la pace mediterranea, la democrazia garantita dalla N. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

10 luglio 2026 83 anni di colonizzazione statunitense
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