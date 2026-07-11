Zverev da incompiuto a campione | ora vuole prendersi anche Wimbledon Sinner permettendo

Alexander Zverev ha battuto in tre set il suo avversario e si è qualificato per la finale di Wimbledon. L’incontro si è concluso con un punteggio di 6-4, 7-6, 6-3. La vittoria permette al tennista di avanzare nel torneo, dove affronterà il vincente tra Nadal e Djokovic. La semifinale si è svolta sull’erba londinese, davanti a un pubblico di spettatori. La finale di Wimbledon si disputerà domenica prossima.

Parigi ha cambiato tutto. Prima, Alexander Zverev era uno degli incompiuti del circuito, un talento da top5 del tennis mondiale che al momento di vincere uno Slam trovava sempre qualcuno, o qualcosa, che glielo impediva. Forte, ma perdente. Poi è arrivato il Roland Garros, la finale contro Flavio Cobolli in cui il tedesco ha finalmente fatto bingo. E fatto l’unica cosa che, a 29 anni, poteva cambiargli la carriera: vincere uno Slam. Quel trionfo sulla terra rossa francese l’ha portato in una nuova dimensione: gli ha tolto dalle spalle il peso delle sconfitte passate, del fatto che per sollevare quel trofeo ed essere finalmente davanti agli altri gli ci siano volute 41 partecipazioni ai tornei più importanti dell’anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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