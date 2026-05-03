jannik sinner ancora zverev per prendersi anche madrid

Recentemente si sono avuti numerosi scontri tra il tennista italiano e il giocatore tedesco, con molte discussioni e analisi sul loro confronto. Entrambi si sono affrontati in diverse occasioni, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. Le partite tra i due sono state seguite da vicino, senza che mancassero le opinioni e i commenti degli esperti. La sfida tra loro continua a essere uno degli argomenti principali nel mondo del tennis.

Dei confronti tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, ultimamente, s’è detto e scritto praticamente tutto. Quasi impossibile aggiungere nuovi sottotesti, quasi impossibile dare nuove chiavi di lettura, perché ormai siamo a sette, con questo, confronti dalla finale di Vienna 2025 compresa fino ad ora. Stavolta in palio c’è la finale del Masters 1000 di Madrid, e questo è forse l’unico fatto nuovo: i due non si erano mai affrontati in un ultimo atto di questa categoria. Erano arrivati tre ottavi e una finale Slam, una semifinale 250, una finale 500, un quarto di finale e cinque semifinali Masters 1000 e ancora un match di round robin alle ATP Finals.🔗 Leggi su Oasport.it

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Jannik Sinner vs Alexander Zverev Nitto ATP Finals 2025 Clash!

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