Zendaya ha sfilato sul red carpet indossando un abito bianco molto grande, con un lungo tessuto che le copriva tutta la figura e che era annodato dietro la testa come un copricapo. Il vestito aveva un design molto scenografico, con dettagli che ricordavano elementi museali. Anche gli altri membri del cast sono stati fotografati con look ricercati, caratterizzati da dettagli eleganti e sofisticati.

Un abito a dir poco scenografico, pronto ad avvolgere Zendaya letteralmente da capo a piedi grazie al lembo di tessuto posteriore annodato appena sotto la nuca in modalità copricapo. Ma non solo. A rendere il look ancora più prezioso e aderente alla realtà - o forse finzione, quella del film - è il maxi paio di orecchini, una coppia di smisurati dischi dorati, con una superficie martellata, dal grande valore storico. I gioielli, realizzati da Barron London, prestigiosa gioielleria londinese specializzata in preziosi e pezzi d'arte, sono stati infatti ricavati da autentici dischi risalenti al I millennio a.C., e incastonati in orecchini contemporanei in oro giallo 18 carati e diamanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - The Odyssey: Zendaya come una dea col suo scenografico abito bianco e orecchini presi dal museo, e i look del resto del cast

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The Odyssey | Zendaya on Dolby Cinema

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