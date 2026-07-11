Zanzare incontri pubblici per informare sulla prevenzione

Da ilrestodelcarlino.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune organizza incontri pubblici per informare sulla prevenzione delle zanzare. Si tratta di iniziative rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere le strategie di controllo e le azioni previste dal Piano regionale di sorveglianza. La partecipazione è aperta a tutti e mira a sensibilizzare sulla riduzione delle aree di proliferazione degli insetti. Le date e i luoghi degli incontri vengono comunicati attraverso i canali ufficiali.

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Proseguono le iniziative promosse dal Comune per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione della proliferazione delle zanzare e sulle azioni previste dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi. Accanto alle attività svolte nelle scuole, finalizzate a far conoscere ai bambini il ciclo biologico della zanzara e l’importanza della prevenzione, continuano gli incontri pubblici nei Quartieri dal titolo “Zanzare, impariamo a difenderci”, dedicati a illustrare il Piano regionale e a fornire indicazioni pratiche ai cittadini. Gli appuntamenti in programma, tutti alle 20.30 mercoledì 15 luglio nella sala di via Viterbo 80 per il Quartiere 3 e giovedì 16 luglio nella sala Redecocca, in piazzale Redecocca, per il Quartiere 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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