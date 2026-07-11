zanzare incontri pubblici per informare sulla prevenzione

Il Comune organizza incontri pubblici per informare sulla prevenzione delle zanzare. Si tratta di iniziative rivolte alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere le strategie di controllo e le azioni previste dal Piano regionale di sorveglianza. La partecipazione è aperta a tutti e mira a sensibilizzare sulla riduzione delle aree di proliferazione degli insetti. Le date e i luoghi degli incontri vengono comunicati attraverso i canali ufficiali.

Proseguono le iniziative promosse dal Comune per informare e sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione della proliferazione delle zanzare e sulle azioni previste dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi. Accanto alle attività svolte nelle scuole, finalizzate a far conoscere ai bambini il ciclo biologico della zanzara e l’importanza della prevenzione, continuano gli incontri pubblici nei Quartieri dal titolo “Zanzare, impariamo a difenderci”, dedicati a illustrare il Piano regionale e a fornire indicazioni pratiche ai cittadini. Gli appuntamenti in programma, tutti alle 20.30 mercoledì 15 luglio nella sala di via Viterbo 80 per il Quartiere 3 e giovedì 16 luglio nella sala Redecocca, in piazzale Redecocca, per il Quartiere 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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