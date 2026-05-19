Zanzare e malattie tropicali a Rimini incontro pubblico su prevenzione e rischi

Torna la stagione degli insetti e, con loro, pure le malattie che possono trasmettere, anche gravi. Proprio per tale ragione prendono il via gli incontri di sensibilizzazione ed educazione della popolazione dal titolo "Spuntiamola: come difendersi da zanzare e altri insetti" condotti da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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