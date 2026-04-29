Caregiver familiare incontri in tutta la provincia per informare conoscere condividere

In tutta la provincia si svolgono incontri dedicati ai caregiver familiari, con l’obiettivo di fornire informazioni e creare uno spazio di confronto. Le iniziative includono incontri, passeggiate e momenti di socializzazione, pensati per permettere alle persone coinvolte di condividere le proprie esperienze e conoscere altre realtà. Questi eventi mirano a favorire un dialogo diretto tra i partecipanti, offrendo opportunità di confronto e supporto reciproco.

Incontri, camminate, momenti per stare insieme, avere informazioni e condividere la propria esperienza. Ma anche incontri formativi con professionisti sanitari per imparare, in modo semplice, i comportamenti corretti per assistere una persona con demenza, con difficoltà a deglutire, con.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Referendum, il No scende in campo nella settimana che precede il voto: incontri in tutta la provinciaDa Santa Giustina a Corpolò fino a Cattolica e Novafeltria: assemblee e dibattiti pubblici per illustrare le ragioni del voto contrario I Comitati... Il tema del conflitto al centro della rassegna “Fili del Tempo”. Incontri in tutta la provinciaDodici incontri per parlare di conflitto e delle forme che può assumere nel tempo e nello spazio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Comunicazione e stampa | Maggio è il mese del Caregiver familiari: tutte le iniziative in programma; Caregiver Day 2026. A maggio incontri e iniziative nel territorio dell’Azienda USL di Bologna; Caregiver Day 2026: un incontro per una Cura Sostenibile; Progetto Argento Vivo Addosso – Ciclo di incontri dedicato ad anziani e caregiver per promuovere l’invecchiamento attivo. Caregiver, l’appello in Toscana: Maggiori finanziamenti e più aiuti alle famiglieLa segretaria dello Spi Cgil: Alla Regione chiediamo più sostegni. Vogliamo una rete formativa, meno burocrazia, lotta alla violenza. Il lavoro domestico sta diventando sempre più essenziale per assi ... lanazione.it Assistenti familiari e caregiver, a Firenze iniziativa Spi-Filcams Cgil ToscanaStamani presso l’Educatorio di Fuligno a Firenze si è tenuta l’iniziativa promossa da Filcams CGIL Toscana, SPI CGIL Toscana e dal Coordinamento Donne SPI ... gonews.it , ' . Nel video l'intervista a Donata, caregiver e Drita, assistente familiare - facebook.com facebook