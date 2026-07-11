Zaniolo diserta gli allenamenti Cosa c’è dietro l’assenza del numero 10 dell’Udinese

Da repubblica.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il trequartista dell’Udinese ha saltato gli allenamenti, continuando a lavorare separatamente. La sua assenza è legata alla trattativa in corso per il rinnovo del contratto. Intanto, anche Chakvetadze potrebbe perdere gran parte della preparazione a causa di un problema fisico. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni precise delle assenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il trequartista continua a lavorare a parte in attesa dell'intesa sul nuovo contratto. Preoccupazione anche per Chakvetadze, che rischia di saltare buona parte della preparazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

zaniolo diserta gli allenamenti cosa c8217232 dietro l8217assenza del numero 10 dell8217udinese
© Repubblica.it - Zaniolo diserta gli allenamenti. Cosa c’è dietro l’assenza del numero 10 dell’Udinese
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Udinese, c'è un caso Zaniolo: diserta gli allenamenti, non è soddisfatto del contratto. I dettagliNicolò Zaniolo non si è presentato agli allenamenti dell'Udinese, manifestando insoddisfazione per il contratto.

Calciomercato Juventus, Zaniolo è pronto per i bianconeri? I pro e i contro dell’acquisto del giocatore dell’UdineseZaniolo, attualmente all’Udinese, è stato associato alla Juventus nel calciomercato.

Argomenti più discussi: Ottavi di finale Mondiali 2026: qualificate, tabellone, calendario e chi passa ai quarti; Genoa, pressing su Dovbyk. Il bomber vuole De Rossi, la Roma apre al prestito; Ottavi Mondiali 2026, Brasile-Norvegia: formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming; Mondiali 2026, ecco i sedicesimi di finale: qualificate, eliminate, calendario e possibili incroci.

zaniolo diserta gli allenamentiUdinese, c'è un caso Zaniolo: diserta gli allenamenti, non è soddisfatto del contratto. I dettagliDopo un primo accordo di massima, il numero 10 bianconero avrebbe chiesto più garanzie legate ai bonus ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web