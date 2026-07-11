Il trequartista dell’Udinese ha saltato gli allenamenti, continuando a lavorare separatamente. La sua assenza è legata alla trattativa in corso per il rinnovo del contratto. Intanto, anche Chakvetadze potrebbe perdere gran parte della preparazione a causa di un problema fisico. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle motivazioni precise delle assenze.

Il trequartista continua a lavorare a parte in attesa dell'intesa sul nuovo contratto. Preoccupazione anche per Chakvetadze, che rischia di saltare buona parte della preparazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Zaniolo diserta gli allenamenti. Cosa c’è dietro l’assenza del numero 10 dell’Udinese

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