Paolo Zampolli ha annunciato di aver avviato una causa da 5 milioni di euro contro Report, accusando il programma di aver condotto attacchi di natura politica nei suoi confronti. Zampolli sostiene che gli attacchi siano stati orchestrati per colpire lui e, indirettamente, il governo italiano, con l’obiettivo di indebolire l’amministrazione. In una dichiarazione, ha affermato che le recenti pubblicazioni confermano le sue convinzioni sulla natura politica delle accuse.

Paolo Zampolli: "La verità sta emergendo. Quello che è emerso in questi giorni sulla stampa italiana conferma quello che ho da sempre sostenuto e cioè che gli attacchi nei miei confronti di Report hanno natura politica. Si è voluto colpire me per colpire il mio Presidente Trump anche attraverso calunnie indirizzate alla first lady Melania. In questo modo si è puntato anche a indebolire il Governo Meloni e i rapporti che lo stesso ha con l'amministrazione statunitense. Inquietante, quindi, che siano stati fatti dei sondaggi per verificare i risultati di una discesa in campo politica di Ranucci. Per questi motivi ho dato chiara indicazione al... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Zampolli smaschera Report: "Natura politica degli attacchi, colpire me per colpire Trump e indebolire il governo italiano. Chiedo 5 milioni di risarcimento"

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