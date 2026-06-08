Nuovi raid su Teheran Trump telefona a Netanyahu I Pasdaran | Fermiamo gli attacchi Israele valuta lo stop ma riprende a colpire il Libano – La diretta

Nuovi raid sono stati segnalati a Teheran, mentre il presidente statunitense ha chiamato il premier israeliano per chiedere di sospendere le azioni militari. Dopo i lanci di missili dall’Iran in risposta all’operazione israeliana in Libano, Israele ha risposto con bombardamenti, tra cui l’uso di missili balistici secondo le fonti iraniane. I Pasdaran hanno dichiarato di voler fermare gli attacchi, ma Israele ha continuato a colpire il Libano.

Israele colpisce Teheran mentre Donald Trump chiede a Benjamin Netanyahu di fermarsi. Dopo la pioggia di missili dell’Iran su Israele in risposta all’offensiva dell’Idf in Libano Tel Aviv risponde con un bombardamento in cui secondo gli Ayatollah sono stati utilizzati anche missili balistici. L’attacco avrebbe avuto obiettivi militari. Poche ore prima, Trump aveva dichiarato che i nuovi attacchi di Israele e Iran non avrebbero influenzato i colloqui di pace della sua amministrazione con Teheran, aggiungendo che il primo ministro israeliano Netanyahu «non è lui a dettare legge». Trump ha fatto pressioni su Israele affinché interrompesse gli attacchi in Libano per lasciare spazio a un accordo che ponga fine alla guerra con l’Iran, arrivando persino a rimproverare Netanyahu con insulti durante una telefonata la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Open.online

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Grande manifestazione a Teheran, Trump avverte l'Iran: Colpiremo duramente se uccidono persone

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