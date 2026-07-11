Le vendite dei biglietti per SummerSlam 2026 stanno rallentando, con poche prenotazioni rispetto alle aspettative. La WWE ha già affrontato problemi simili all’inizio dell’anno, quando anche per WrestleMania 42 le vendite risultavano inferiori al previsto. L’evento si svolge all’interno di uno stadio di grandi dimensioni e le prenotazioni sembrano non aver raggiunto ancora i livelli sperati. La situazione genera preoccupazioni interne tra gli organizzatori.

La WWE aveva già fatto parlare di sé all’inizio dell’anno dopo alcune indiscrezioni secondo cui la vendita dei biglietti per WrestleMania 42 stava procedendo più lentamente del previsto, per il secondo anno consecutivo con l’evento ospitato all’Allegiant Stadium di Las Vegas. Ora, secondo nuovi report, anche SummerSlam 2026 starebbe affrontando difficoltà nella vendita dei biglietti per le due serate previste all’inizio di agosto al U.S. Bank Stadium di Minneapolis, tanto da aver generato una certa preoccupazione all’interno della compagnia. Secondo quanto riportato da WrestleVotes su Twitter, la situazione legata ai biglietti di SummerSlam, definita dall’account come una storia “o meglio, una non-storia”, sarebbe diventata un argomento di discussione negli uffici della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: SummerSlam 2026 fatica a decollare, preoccupazione interna per le vendite dei biglietti

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WWE Summerslam 2026 Match card predictions [ V2 ]

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