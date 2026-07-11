Le vendite di biglietti per SummerSlam 2026 sono state inferiori alle aspettative, generando preoccupazioni interne alla WWE da diverse settimane. Secondo WrestleVotes, la questione è stata discussa a livello interno, mentre l’ultima rilevazione di WrestleTix ha indicato che sono stati venduti circa 22.000 biglietti. La cifra rappresenta un calo rispetto alle attese iniziali per l’evento.

Le difficoltà di vendita dei biglietti di SummerSlam 2026 sarebbero un tema di discussione interno alla WWE già da diverse settimane. Lo sostiene WrestleVotes, dopo che l’ultima rilevazione di WrestleTix ha indicato 22.069 biglietti distribuiti per la serata del 1º agosto e 23.809 per quella del 2 agosto, a meno di un mese dall’evento in programma al U.S. Bank Stadium di Minneapolis. Un tema caldo a Stamford da settimane. Stando a quanto riferito da WrestleVotes, l’andamento delle vendite — o meglio la loro mancanza — sarebbe oggetto di discussione negli uffici della WWE ormai da tempo, e non una preoccupazione nata con la diffusione degli ultimi dati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Le scarse vendite di SummerSlam sono preoccupano internamente da settimane

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WWE SummerSlam 2026 Early Match Card Predictions | After Night of Champions | Action Dream Mania

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