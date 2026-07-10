La WWE ha venduto finora 45.878 biglietti per SummerSlam 2026, in programma il 1º e 2 agosto al U.S. Bank Stadium. Le due serate non sono vicine al tutto esaurito, con numeri ancora lontani dal raggiungimento del sold out. La vendita dei biglietti procede, ma i dati attuali indicano una partecipazione inferiore alle aspettative. La manifestazione si terrà comunque nelle date previste, senza ulteriori modifiche.

La WWE ha distribuito finora 45.878 biglietti complessivi per le due serate di SummerSlam 2026, in programma il 1º e il 2 agosto al U.S. Bank Stadium: 22.069 per la prima notte e 23.809 per la seconda, secondo i dati di WrestleTix. Cifre lontane dalla capienza dell’impianto, che per un singolo evento arriva a 66.200 posti e può essere ampliata fino a circa 72.000. Riempire uno stadio due volte non è mai semplice. Portare il pubblico in uno stadio è già di per sé un’operazione difficile; farlo per due serate consecutive lo è ancora di più. Ed è esattamente la scommessa che la WWE sta provando a vincere, cercando di trasformare stabilmente SummerSlam in un appuntamento da due notti in stadio, sullo stesso modello di WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: SummerSlam 2026, i biglietti venduti lontanissimi dal sold out

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WWE SummerSlam 2026 - Early Card [v4]

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