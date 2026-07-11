WWE | Seth Rollins protagonista di un gesto speciale la Superstar sostiene la lotta contro la SLA

Seth Rollins ha partecipato all’Ice Bucket Challenge, condividendo il video sui social. L’atleta ha collaborato con l’ex linebacker NFL, Manti Te’o, per sensibilizzare sulla lotta contro la SLA. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma il gesto ha attirato l’attenzione dei fan. La challenge mira a raccogliere fondi e aumentare la consapevolezza sulla sclerosi laterale amiotrofica.

Seth Rollins si è messo in gioco per una buona causa, partecipando all’ Ice Bucket Challenge insieme all’ex linebacker NFL, Manti Te’o, per sostenere la ricerca contro la SLA. La Superstar WWE è apparsa al fianco di Te’o in un video condiviso da Good Morning Football, prendendo parte alla famosa sfida del secchio d’acqua ghiacciata in supporto della star della NFL, l’ex running back dei Tennessee Titans, Chris Johnson e della battaglia contro la malattia. Seth Rollins e Manti Te’o sotto l’acqua gelata: I due uniti contro la SLA. Te’o ha aperto il filmato spiegando il motivo dell’iniziativa e dedicando un pensiero a Johnson per la sua forza e il suo coraggio: “Ciao a tutti, sono Manti Te’o di Good Morning Football e oggi sono qui con mio fratello Seth Freakin’ Rollins. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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