A Namur, il PokerStars Open prosegue con il Day 1B del Main Event da 1.100 euro, che ha attirato molti giocatori. Il torneo, con un montepremi garantito di un milione, ha visto una buona performance di Luca Delfino nel Main. Nel frattempo, la Cup si sposta in Francia, mentre un giocatore italiano è in corsa nel torneo PLO. La giornata ha confermato l’interesse attorno all’evento, con numerosi partecipanti ancora in gara.

Continua l'action ai tavoli del PokerStars Open di Namur. Il day 1B del Main Event da 1.100€ d'iscrizione, con un montepremi garantito di 1 milione, ha visto una bella deep run di Luca Delfino. Nel mentre, è calato il sipario sulla PokerStars Cup con ben due francesi sul podio. Trionfo per Marchand Davide Marchioro è ancora in corsa nell'Omaha dove sono rimasti 30 giocatori in lotta per il titolo. La Francia si assicura la PokerStars Cup grazie a Guillaume Marchand. Nel Main Event dell'Open di Namur archiviato il day 1b con un super Luca Delfino Passando in rassegna le classifiche parziali dei tornei che si sono disputati nella giornata di domenica, troviamo Davide Marchioro ancora impegnato nell'Omaha Championship da 330€ di buyin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A Namur la Cup va in Francia, Marchioro in corsa nel PLO. Bene Delfino nel Main

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