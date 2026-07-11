Toto Wolff ha commentato le prestazioni di Andrea Kimi Antonelli, definendole al di sopra delle aspettative, e ha sottolineato quanto aiuti il figlio Jack. Ha anche parlato di Perico, ritenendolo un talento promettente. Wolff, nel paddock, è il team principal della Mercedes, mentre nella vita privata è padre di tre figli.

Come i supereroi, anche Toto Wolff ha due identità: nel paddock della Formula 1 è il boss della Mercedes, prima nel Mondiale con Andrea Kimi Antonelli, mentre nel privato è semplicemente il papà di tre figli. Jack, il più piccolo, è appassionato di motori e corre in vari campionati di kart, tra cui quelli della Wsk che ha formato quasi tutti i piloti della massima serie: "Amo passare il mio tempo libero in famiglia e mangiare la pizza nei box". In questi giorni si sta svolgendo la terza e ultima prova della Wsk Euro Series al circuito di Cremona, decisiva nelle varie categorie. Il piccolo Wolff è in lotta per il titolo Mini U10 con Zayne Burgess e Johan Berger, il figlio di Gerhard. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Wolff: "Antonelli oltre ogni aspettativa, e quanto aiuta mio figlio Jack. Il futuro? Perico è un talento"

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