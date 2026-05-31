Marco Bezzecchi | Una vittoria che supera ogni aspettativa è stato bellissimo

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marco Bezzecchi ha vinto il GP d’Italia di MotoGP sul circuito del Mugello, settimo appuntamento del Mondiale 2026. È la prima vittoria in carriera per il pilota, che ha descritto il risultato come “una vittoria che supera ogni aspettativa” e “molto bella”. La gara si è conclusa senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sui tempi.

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Una vittoria indimenticabile. Marco Bezzecchi ha trionfato per la prima volta in carriera in occasione del GP d’Italia, settimo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di MotoGP appena concluso sul mitico tracciato del Mugello. Un successo di elevato valore simbolico quello del pilota Aprilia, il quale ha consolidato il suo primato nella classifica generale. Nello specifico il centauro in forza all’Aprilia ha battagliato nelle prime battute con la Ducati di Francesco Bagnaia, poi piazzatosi con il brivido sul gradino più basso del podio alle spalle dell’altra moto della casa di Noale, ovvero Jorge Martin, secondo classificato. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Rimini ha commentato quanto fatto: “ Tutto bellissimo – ha detto il “Bezz” – Senza il supporto di tutti sarebbe stato difficile se non impossibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Una vittoria che supera ogni aspettativa, è stato bellissimo”
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Bezzecchi's stunning victory cements his place among MotoGP legends

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