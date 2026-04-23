Helmut Marko ha commentato le capacità del figlio di Toto Wolff, paragonandolo a Kimi Antonelli come uno dei giovani più promettenti nel settore delle corse. La discussione si concentra sulle attuali performance dei giovani piloti e sulle loro prospettive di carriera. Nessuna informazione aggiuntiva o commento personale viene fornito nel testo, che si limita a riportare le affermazioni di Marko.

"> Il talento di Toto Wolff: I figli e le promesse del futuro. Helmut Marko, ex consulente di Red Bull, ha recentemente parlato del fiuto per il talento di Toto Wolff, l’amministratore delegato di Mercedes. Durante un’intervista con il media austriaco OE24, Marko ha rivelato che il figlio di Wolff, Jack, sta emergendo come un giovane talento nel settore del karting, paragonabile a Johan, figlio di Gerhard Berger. Questo porta a interrogarsi se Wolff, oltre ad aver scoperto un potenziale campione con Kimi Antonelli, possa avere un futuro pilota di Formula 1 in famiglia. Kimi Antonelli, che ha sostituito Lewis Hamilton, considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi, ha dimostrato di avere le qualità per competere ai massimi livelli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Helmut Marko: il figlio di Toto Wolff è un altro asso come Kimi Antonelli.

F1, il bilancio di Toto Wolff in casa Mercedes del GP di Las Vegas sulla gara di Kimi Antonelli

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