Linda Noskova ha vinto il singolare femminile a Wimbledon dopo aver battuto in tre set una connazionale in un match molto combattuto. La finale si è svolta davanti a un pubblico numeroso e ha visto la presenza della principessa Kate, che ha premiato la vincitrice. La partita è stata un confronto tra due amiche, con Noskova che ha prevalso nel terzo set. La vittoria è avvenuta in un match molto seguito e commentato dagli spettatori presenti.

Un derby acceso, tra due amiche e connazionali. Ad aggiudicarsi la vittoria in tre set è stata però Linda Noskova, sotto gli occhi attenti ed appassionati della principessa Kate “È incredibile.È stata una delle partite più dure mentalmente della mia carriera, ed è stato difficile giocare contro un’amica come Karolina”. Parla così dopo lavittoria a Wimbledon la ceca Linda Noskova, che ha giocatocontro la connazionale Karolina Muchova. Un derby combattuto in tre set (6-2, 5-7 e 6-3) che ha portato la tennista numero 12 al mondo a conquistare il suo primo titolo dello Slam. Noskova ha ringraziato il padre di essere venuto a sostenerla insieme agli amici e al suo team. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Wimbledon, vince il singolare femminile Linda Noskova: premiata anche da Kate

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