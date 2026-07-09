Karolina Muchova e Linda Noskova si sfideranno in finale a Wimbledon nel singolare femminile. Muchova ha battuto in semifinale una testa di serie, mentre Noskova ha eliminato un’altra favorita. La partita si giocherà nel torneo che si sta svolgendo sui campi di Londra. Entrambe le tenniste sono ceche e si contenderanno il titolo nel match che si terrà nei prossimi giorni.

La finale del singolare femminile di Wimbledon sarà tra due tenniste della Cechia: la 29enne Karolina Muchova e la 21enne Linda Noskova. Muchova è arrivata in finale dopo aver battuto per due set a uno la statunitense Coco Gauff, in una partita in cui Muchova ha annullato un match point dell’avversaria (era quindi a un solo punto dalla possibile sconfitta) e ha vinto al super tie-break: lo spareggio alla fine del terzo set, quando i game sono finiti 6-6, e nel quale si arriva fino a 10 (in questo caso fino a 12, visto che le due tenniste erano pari anche fino al 10, e servono due punti di vantaggio). Per lei sarà la seconda finale in uno Slam dopo quella nel 2023 al Roland Garros, dove fu sconfitta da Iga Swiatek. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - La finale di Wimbledon nel singolare femminile sarà tra le tenniste ceche Karolina Muchova e Linda Noskova

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