Sky ascolti record per F1 e Wimbledon | oltre 1,5 milioni per Silverstone e Sinner

Domenica intensa per Sky Sport, con oltre 1,5 milioni di spettatori che hanno seguito il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Contestualmente, il torneo di Wimbledon ha registrato risultati record grazie anche alle partite di Sinner, con un picco di ascolti sul digitale. Grande affluenza di pubblico sia in tv che online, confermando il successo delle trasmissioni sportive trasmesse dalla piattaforma.

Grande domenica per Sky Sport: il GP di Gran Bretagna supera 1,5 milioni di spettatori, Wimbledon vola con Sinner risultati record anche sul digitale. Domenica di grandi ascolti per i motori e il tennis nella Casa dello Sport di Sky. Il Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 – in diretta dalle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K con la telecronaca di Carlo Vanzini, Marc Gene, Roberto Chinchero – ha registrato 1. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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