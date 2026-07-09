Wimbledon quando gioca Sinner contro Djokovic | la scelta che rompe la tradizione | Orario e dove vederlo in tv e streaming anche in chiaro

Sinner e Djokovic si affrontano in semifinale a Wimbledon, proseguendo la loro sfida iniziata agli Australian Open di gennaio. La partita si terrà in un orario ancora da definire e sarà trasmessa sia in tv sia in streaming, anche in chiaro. Questa sfida rappresenta un ulteriore confronto tra i due atleti nelle fasi finali di uno Slam, dopo che Djokovic ha vinto l'incontro precedente agli Australian Open.

È ancora Sinner – Djokovic. Ancora in semifinale. Ancora in uno Slam. Dopo la vittoria del serbo nel penultimo atto degli Australian Open a gennaio, i due si ritrovano a Wimbledon: chi vince sfida o Alexander Zverev – reduce dal primo Slam vinto a Parigi – o la rivelazione Arthur Fery, britannico arrivato in semifinale dopo aver battuto Cobolli e partito da una wild card. Sinner è alla ricerca del primo Slam del 2026 dopo il record di Masters 1000 e il crollo al Roland Garros. Sarà il dodicesimo confronto totale, il quarto negli ultimi due anni, tutti in semifinale Slam. Quasi scontato, considerando che Djokovic gioca ormai quasi soltanto quelli e pochi Masters 1000. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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