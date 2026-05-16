A Roma si sta giocando la finale degli Internazionali di tennis, con Jannik Sinner in campo per il secondo anno consecutivo. La partita vede anche la presenza di Bolelli e Vavassori, che partecipano a incontri in programma durante la giornata. L'evento si può seguire in diretta televisiva, anche in chiaro, con dettagli su orari e canali disponibili per gli appassionati che vogliono seguire da vicino le sfide sul campo.

A Roma è il momento della finale degli Internazionali con protagonista Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo. In caso di successo, un italiano tornerebbe a trionfare al Foro Italico dopo 50 anni (l’ultimo fu Panatta nel 1976) e Sinner completerebbe anche il cerchio, vincendo tutti i Masters 1000 presenti nel circuito. Questa volta di fronte ci sarà il norvegese Casper Ruud, che al Foro Italico ha rifatto vedere tutte le sue miglior qualità sulla terra rossa, battendo Svajda, Lehecka, Musetti, Khachanov e per ultimo proprio Luciano Darderi in semifinale. Tutte vittorie abbastanza nette tranne quella contro Khachanov. Sinner arriva invece da un percorso netto tra secondo turno e quarti, dove non ha mai sofferto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, quando gioca Sinner contro Ruud. In campo anche Bolelli e Vavassori | Orario e dove vedere in tv (anche in chiaro)

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