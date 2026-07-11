Wimbledon | Noskova vince il suo primo Slam battuta Muchova nel derby ceco

Linda Noskova ha vinto il suo primo titolo Slam a Wimbledon 2026, sconfiggendo in finale la connazionale Muchova nel derby ceco. Con questa vittoria, Noskova si aggiudica il nono campione diverso nelle ultime nove edizioni dei Championships. La finale si è conclusa con la vittoria di Noskova, che ha battuto Muchova in due set. La tennista di Vsetin ha così conquistato il suo primo major in carriera.

Linda Noskova è la campionessa di Wimbledon 2026, la nona vincitrice diversa nelle ultime nove edizioni dei Championships. L’atleta di Vsetin batte 6-2, 5-7, 6-3 Karolina Muchova nel derby ceco in scena sul Campo Centrale dell’All England Club e conquista così il primo torneo Slam della sua carriera, all’età di 21 anni: altro ko in finale invece per la connazionale, che si era già arresa a Iga Swiatek nell’ultimo atto del Roland Garros nel 2023., LA PARTITALa finale del torneo Wta di Wimbledon 2026 propone il derby ceco tra Karolina Muchova e Linda Noskova, entrambe capaci di raggiungere l’ultimo atto dei Championships per la prima volta in carriera. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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