Finale di Wimbledon | Muchova e Noskova si sfidano in un derby ceco per il titolo

Da napolipiu.com 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale del singolare femminile di Wimbledon 2026 sarà disputata tra le tenniste ceche Linda Noskova e Karolina Muchova. Le due giocatrici si sono qualificate per l'ultimo atto del torneo, che si svolge a Londra. Entrambe hanno superato i rispettivi avversari nelle semifinali, portando a un derby nazionale tra atlete provenienti dalla Repubblica Ceca. La partita deciderà il campione del torneo britannico di quest’anno.

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Finale tutta ceca a Wimbledon 2026. LONDRA (INGHILTERRA) – La finale del singolare femminile di Wimbledon 2026 avrà come protagoniste due talentuose tenniste ceche: Linda Noskova e Karolina Muchova. La competizione si preannuncia avvincente, con entrambe le atlete pronte a lottare per il loro primo titolo Major. Noskova ha conquistato il pass per la finale battendo l’ucraina Marta Kostyuk in un incontro che è durato un’ora e 19 minuti, chiuso con un punteggio di 6-4 6-4. Dall’altra parte del tabellone, Muchova ha superato la giovane promessa statunitense Coco Gauff in un match molto combattuto, terminato con il punteggio di 6-2 1-6 7-6 (10). Il cammino delle finaliste. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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