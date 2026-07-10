Karolina Muchova e Linda Noskova si affrontano in finale a Wimbledon 2026, in programma sabato 11 luglio sul campo centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. È un derby ceco che si disputa per il titolo. L’incontro si svolgerà in orario da definire e sarà visibile in diretta streaming e su alcuni canali televisivi. Non sono stati comunicati precedenti tra le due tenniste prima di questa finale.

Karolina Muchova contro Linda Noskova in finale a Wimbledon 2026. E’ un derby tutto ceco quello che andrà in scena sabato 11 luglio sul campo centrale dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. La n°9 del mondo contro la n°12, entrambe alla loro prima finale sull’erba della capitale inglese. Le due tenniste si sono affrontate una sola volta in passato, al terzo turno degli Us Open 2025. In quella occasione Muchova ha avuto la meglio dopo una lunga battaglia conclusa in tre set, con il punteggio di 6-7 6-4 6-2. Time to make their move. pic.twitter.com82aPOxvkB1 — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2026 Karolina Muchova. Linda Noskova. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Wimbledon 2026, Muchova-Noskova: derby ceco in finale. Orario, precedenti e dove vederlo

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Finale di Wimbledon: Muchova e Noskova si sfidano in un derby ceco per il titolo.La finale del singolare femminile di Wimbledon 2026 sarà disputata tra le tenniste ceche Linda Noskova e Karolina Muchova.

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Temi più discussi: La finale femminile sarà Muchova-Noskova; La finale di Wimbledon nel singolare femminile sarà tra le tenniste ceche Karolina Muchova e Linda Noskova; Linda e Karolina, la giornata perfetta - Le immagini; Wimbledon: Muchova in finale, Gauff s'inchina al super tie-break. In finale derby ceco con Noskova.

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