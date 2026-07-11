Muchova-Noskova da record | Wimbledon avrà la decima regina diversa in 10 anni

Notizia in breve

Sabato 9 luglio 2016, una tennista ha vinto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, battendo in due set un’avversaria. Con questa vittoria, ha conquistato il suo settimo trofeo sui prati londinesi. La finale si è svolta presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Da allora, in dieci anni, dieci diverse giocatrici si sono aggiudicate il titolo, rendendo questa edizione unica nel suo genere.