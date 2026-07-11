Muchova-Noskova da record | Wimbledon avrà la decima regina diversa in 10 anni

Da gazzetta.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 9 luglio 2016, una tennista ha vinto il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon, battendo in due set un’avversaria. Con questa vittoria, ha conquistato il suo settimo trofeo sui prati londinesi. La finale si è svolta presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Da allora, in dieci anni, dieci diverse giocatrici si sono aggiudicate il titolo, rendendo questa edizione unica nel suo genere.

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Sabato 9 luglio 2016, All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londra. Serena Williams conquista per il secondo anno di fila il trofeo di Wimbledon battendo in due set Angelique Kerber, trionfando per la settima volta sui prati londinesi. Nel 2015 aveva battuto Muguruza, nel 2019 giocherà la sua ultima finale ai Championships perdendo contro Simona Halep, quarta campionessa diversa in quattro anni. Nessuno può immaginarlo ma, a dieci anni di distanza, partendo appunto dal 2016, oggi verrà incoronata la decima campionessa diversa di fila (nel 2020 Wimbledon non si disputò, causa Covid-19), nel derby ceco tra Karolina Muchova e Linda Noskova. Per la prima volta nella storia del torneo, nessuna giocatrice è stata capace di ripetersi in un intero decennio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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