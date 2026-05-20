Il cantante ha annunciato sui social la scomparsa della madre, Irene, dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer iniziata sette anni fa. La comunicazione ha suscitato molti messaggi di cordoglio tra i follower, che hanno espresso solidarietà e tristezza per la perdita. L’articolo, pubblicato da una rivista di settore, riporta le parole dell’artista e le reazioni del pubblico, senza entrare in dettagli sulle circostanze della morte o sulla vita della donna.

“È volata in cielo”: Pupo comunica la morte della mamma Irene, malata di Alzheimer da sette anni. La morte della mamma di Pupo segna un momento di forte dolore personale per l’artista, che negli ultimi anni aveva raccontato pubblicamente la lunga battaglia della donna contro l’Alzheimer. Tra carriera, impegni musicali e vita privata, il cantante si è trovato a dover sospendere tutto per restare accanto a lei nei momenti più difficili, fino all’annuncio della sua scomparsa. Dietro il volto pubblico di Pupo emerge in queste ore soprattutto la dimensione privata del figlio, profondamente legato alla madre Irene, figura centrale nella sua vita e nella sua formazione artistica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - “È volata in cielo con una parte di me”, lutto per Pupo: l’addio alla mamma fa piangere il web

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Terribile lutto per Pupo, è morta la sua adorata mamma: il dolore del cantante è tanto

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