Wimbledon 2026 l’arrivo della principessa Kate per la finale del singolare femminile

La principessa del Galles è arrivata a Wimbledon per la finale del singolare femminile tra Karolina Muchova e Linda Noskova.

La principessa del Galles Kate, appassionata di tennis, è arrivata a Wimbledon per assistere alla finale del singolare femminile tra Karolina Muchova e Linda Noskova. La principessa ha incontrato lo staff del torneo e le giocatrici prima dell’inizio della sfida. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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