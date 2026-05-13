L' arrivo della principessa Kate a Reggio Emilia | il video

La principessa Kate è arrivata a Reggio Emilia provenendo da Parma a bordo di una BMW. Al suo arrivo, ha fatto un breve saluto al sindaco, al prefetto e ai bambini che la aspettavano in piazza. La visita si è svolta senza particolari incidenti e si è conclusa con un breve discorso davanti alle autorità e ai presenti. Nessun altro dettaglio sul programma o sulle attività successive è stato comunicato.

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L'arrivo da Parma su un Bmw e il saluto al sindaco, il prefetto e ai bambini che la attendevano in piazza Prampolini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L'arrivo della principessa Kate a Reggio Emilia: il video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Kate Middleton a Reggio Emilia, l'arrivo in città tra la folla Notizie correlate Strade chiuse e divieti di sosta per l’arrivo della principessa Kate a Reggio EmiliaReggio Emilia, 11 maggio 2026 – Grande attesa a Reggio Emilia per l’arrivo della principessa del Galles, Catherine Middleton, previsto per il... Leggi anche: L'attesa spasmodica della principessa Kate a Reggio Emilia Temi più discussi: Strade chiuse e divieti di sosta per l’arrivo della principessa Kate a Reggio Emilia; Misure di sicurezza rafforzate a Reggio per la visita della principessa del Galles; Reggio Emilia prepara l'accoglienza per la principessa Kate; Primo Tricolore per la principessa. VIDEO | LE MISURE DI SICUREZZA. #ReggioEmilia Tra imponenti misure di sicurezza e grande curiosità, cresce l'attesa per l'arrivo di #KateMiddleton. La principessa, alla sua 1^ visita in Italia dopo la malattia, è attesa stamattina, visiterà gli asili della città, considerati modello educativo di ecce x.com La principessa Catherine riceverà il massimo onore dal sindaco di Reggio Emilia reddit Reggio Emilia in festa per la principessa Kate, bandiere e cappelli in stile ElisabettaReggio Emilia è pronta per l'arrivo della principessa del Galles, Catherine Elizabeth Middleton, attesa in città intorno alle 13 di oggi per la storica visita di due giorni della sua Royal Foundation ... ansa.it Kate Middleton arrivata a Reggio Emilia: il look che omaggia l'Italia, il menù del rinfresco e l'abbraccio della follaLa Principessa Kate Middleton è oggi a Reggio Emilia per una visita da lei fortemente voluta che si concentrerà sulla conoscenza del al 'Reggio ... ilmessaggero.it