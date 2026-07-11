wimbledon 2026 a noskova la corona femminile

Linda Noskova ha vinto il torneo femminile di Wimbledon 2026, battendo in finale Karolina Muchova con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-3. La partita è durata circa due ore e mezza. Noskova, 21 anni e numero 12 del ranking WTA, ha sconfitto la rivale in un derby ceco. La finale si è disputata sul campo principale del torneo, davanti a un pubblico numeroso.

Wimbledon 2026 in campo femminile si chiude con la felicità di Linda Noskova, che conquista il titolo nel singolare. Nel derby ceco la 21enne numero 12 del ranking Wta ha battuto Karolina Muchova (nona in classifica generale) con il punteggio di 6-2 5-7 6-3 in poco meno di 2 ore e mezza di gioco. Heart. Desire. Belief. After a stunning final on Centre Court, Linda Noskova is the 2026 Ladies' Singles Champion #Wimbledon pic.twitter.comCDk1Oi3QmS — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2026 La crescita sull’erba. La crescita di Noskova sull’erba era già emersa nella scorsa stagione, quando le otto vittorie raccolte sulla superficie le avevano permesso di raggiungere la semifinale a Bad Homburg e gli ottavi di finale a Wimbledon. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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