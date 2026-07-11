La finale del singolare femminile di Wimbledon 2026 si giocherà tra Karolina Muchova e Linda Noskova, entrambe ceca e rispettivamente numero dieci e nove nel tabellone. La partita deciderà la nuova campionessa del torneo.

Siamo giunti al momento della verità. Il singolare femminile del torneo di Wimbledon decreta la sua nuova regina in una storica finale tutta ceca: si affronteranno infatti Karolina Muchova, testa di serie numero dieci, e la connazionale Linda Noskova, numero nove del tabellone londinese. Il match si giocherà sul Centre Court e non inizierà prima delle ore 17:00. In semifinale Muchova, alla sua seconda finale in un Major dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros 2023 contro Iga Swiatek, ha superato l’americana Coco Gauff, settima favorita del tabellone, 6 -2 1-6 7-6(10) al termine di una battaglia di due ore e trentotto minuti e dopo aver annullato un match point nel corso del decisivo match tie-break. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Wimbledon.

© Oasport.it - Muchova-Noskova oggi, Finale femminile Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

No matter who you play | Linda Noskova | Semi-Finals Post-match Interview | Wimbledon 2026

Notizie e thread social correlati

Muchova-Gauff e Kostyuk-Noskova oggi, Wimbledon 2026: orari semifinali femminili, tv, streamingOggi si disputano le semifinali femminili di Wimbledon 2026, con Muchova e Gauff da una parte e Kostyuk e Noskova dall’altra.

Wimbledon 2026, Muchova-Noskova: derby ceco in finale. Orario, precedenti e dove vederloKarolina Muchova e Linda Noskova si affrontano in finale a Wimbledon 2026, in programma sabato 11 luglio sul campo centrale dell’All England Lawn...

Temi più discussi: La finale femminile sarà Muchova-Noskova; Muchova-Noskova, tutto sul derby ceco per il titolo di Wimbledon; Muchova-Noskova oggi, Finale femminile Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streaming; Muchova contro Noskova, a Wimbledon finale femminile tutta ceca.

Dovremo attendere questa sera per sapere chi saranno i finalisti di #Wimbledon 2026, infatti oggi si affronteranno: Fery Sinner Zverev Djokovic Invece la finale del singolare femminile di sabato sarà tutta ceca: Muchova / Noskova #Tennis x.com

Noskova vs. Muchova Tutte le donne ceche in finale e un nuovo detentore del titolo all'orizzonte reddit

Muchova-Noskova oggi, Finale femminile Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streamingSiamo giunti al momento della verità. Il singolare femminile del torneo di Wimbledon decreta la sua nuova regina in una storica finale tutta ceca: si ... oasport.it

Wimbledon, derby ceco nella finale femminile: sarà Muchova contro NoskovaE' Karolina Muchova la prima finalista del singolare femminile di Wimbledon 2026, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England Tennis Club di Londra. La ceca, nu ... tuttosport.com