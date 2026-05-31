Quando arriva WhatsApp Plus il piano a pagamento di WhatsApp | l'anteprima in Italia su Android

Da fanpage.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

WhatsApp Plus, il nuovo piano a pagamento di WhatsApp, è stato rilevato in versione Beta su Android. Il lancio ufficiale in Italia è previsto nei prossimi mesi, ma alcuni utenti hanno già individuato l’app tra le versioni di prova. La piattaforma è stata lanciata a livello globale e si attende il suo arrivo anche nel nostro paese. Nessuna data ufficiale è ancora stata comunicata.

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WhatsApp Plus è stato lanciato a livello globale. Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare in Italia, ma c'è già qualche avvistamento: è stato scovato in una delle versioni Beta dedicate al sistema operativo Android. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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