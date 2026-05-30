Elisabetta del Belgio si è laureata e ha commentato il gruppo WhatsApp esclusivo delle future regine d’Europa. La giovane sovrana ha detto che condividere esperienze con altre future regine aiuta a gestire le responsabilità. Non sono stati forniti dettagli sui membri del gruppo o sui contenuti delle conversazioni. La notizia si focalizza sulla creazione di un legame tra le future sovrane attraverso questa chat privata.

Portare il peso di una corona è più semplice quando c’è qualcuno che vive la stessa situazione. Lo sa bene Elisabetta del Belgio, erede al trono e futura prima Regina regnante del suo Paese, che ha appena concluso un master in Politiche pubbliche alla Harvard Kennedy School e, per l’occasione, ha rilasciato la sua prima intervista. La Principessa, 24 anni, ha approfittato del traguardo accademico per raccontare non solo il proprio percorso di studi e il futuro che l’attende alla guida della monarchia belga, ma anche il rapporto speciale che la lega ad altre giovani ereditiere europee. Dietro le immagini ufficiali e gli appuntamenti di Stato esiste infatti una rete informale di amicizie che unisce le future sovrane del continente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Elisabetta del Belgio si laurea e parla dell’esclusivo gruppo WhatsApp delle prossime Regine d’Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

ESCLUSIVO – Parla Youssef Rajji, ministro degli Esteri del Libano: “A Hezbollah interessa solo il bene dell’Iran”Un nuovo scontro tra Stati Uniti e Iran si sta verificando in Libano, dove la tregua tra le due nazioni non è mai stata rispettata.

Nel cuore dell’Italia si trova l’Isola delle regine: la Martana è un luogo magico con una storia millenariaNel cuore dell'Italia centrale si trova l’Isola Martana, conosciuta anche come l’Isola delle regine.

Temi più discussi: La principessa Elisabeth del Belgio si è laureata a Harvard. I look della reale e della mamma Mathilde per le celebrazioni; Elisabetta del Belgio: dopo Harvard, un anno sabbatico e il giro del mondo in barca a vela; Elisabetta del Belgio si laurea ad Harvard: l’orgoglio di papà Filippo (e il look perfetto); Ammirate le rare corone delle famiglie reali europee.

Una foto interessante del giovane Re Carlo e della Principessa Anna. Penso sia di Lord Snowden? reddit

Elisabetta del Belgio: dopo Harvard, un anno sabbatico e il giro del mondo in barca a velaLa principessa, figlia di re Filippo e della regina Mathilde, ha appena concluso un master nella prestigiosa università americana di Harvard. Ora, però, è il momento di togliersi qualche sfizio. Prima ... msn.com

Elisabetta del Belgio si laurea ad Harvard: l’orgoglio di papà Filippo (e il look perfetto)Un’atmosfera di vibrante orgoglio e profonda intimità familiare ha avvolto il campus di Cambridge, nel Massachusetts, dove la principessa Elisabetta del Belgio ha celebrato la fine del suo percorso ... iodonna.it