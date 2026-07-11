Victor Wembanyama ha firmato un rinnovo di cinque anni con i San Antonio Spurs, con un accordo che potrebbe superare i 250 milioni di dollari. La cifra esatta non è ancora stata ufficializzata.

Victor Wembanyama rinnova con i San Antonio Spurs. Hanno raggiunto un accordo per un quinquennale che potrebbe superare i 250 milioni di dollari. La cifra dell’operazione non è però ancora stata confermata. Il rinnovo arriva al termine di una grande stagione per la franchigia texana, culminata con le Nba Finals 2026 e con la sconfitta in gara-5 per mano dei New York Knicks. Wemby è stato il trascinatore della squadra durante tutto l’arco della stagione con 25 punti, 11.5 rimbalzi e 3.1 assist di media. Inoltre ha arricchito il suo palmarès conquistando il premio di difensore dell’anno, di miglior stoppatore della lega e di Mvp delle Western Conference Finals. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Wembanyama rinnova con i San Antonio Spurs, ecco quanto guadagnerà

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Wemby emotional after Spurs beat OKC in Game 7 to advance to NBA Finals

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