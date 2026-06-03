In gara-7, San Antonio ha vinto 96-87 contro la squadra avversaria, grazie a Wembanyama che ha segnato 24 punti. Sei altri giocatori hanno contribuito con almeno dieci punti ciascuno, rafforzando la squadra. La trasferta non ha impedito ai Spurs di mantenere il ritmo, con una difesa compatta e un attacco preciso. La vittoria ha portato la franchigia alle Finals, ottenuta con una prestazione collettiva e una gestione efficace della pressione in campo.

Chi sono i sette giocatori che hanno garantito la doppia cifra?. Come ha fatto San Antonio a gestire la pressione della trasferta?. Quale strategia ha permesso agli Spurs di neutralizzare Gilgeous-Alexander?. Chi affronteranno gli Spurs nella serie finale contro i Knicks?.? In Breve Sette giocatori Spurs hanno totalizzato una doppia cifra nel tabellino finale.. Shai Gilgeous-Alexander ha segnato 35 punti per Oklahoma City.. Champagnie ha messo 20 punti, Castle 16 e Fox 15 punti.. San Antonio affronterà i New York Knicks nelle NBA Finals.. Gli Spurs tornano alle Finals dopo dodici anni: San Antonio abbatte Oklahoma in gara-7. I San Antonio Spurs hanno conquistato il ritorno alle NBA Finals battendo Oklahoma City per 111-103 in gara-7 delle finali di Western Conference. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spurs trionfano in gara-7: Wembanyama riporta San Antonio alle Finals

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Victor Wembanyama Opens Up on Spurs Western Conference Finals Run | NBA on Prime

Notizie e thread social correlati

Wembanyama MVP e San Antonio alle Finals: i Thunder crollano in gara 7In gara 7 dei playoff, il francese Wembanyama ha conquistato il titolo di MVP, contribuendo alla vittoria della sua squadra.

NBA 2026, San Antonio firma l’impresa in gara-7. OKC battuta, gli Spurs tornano alle FinalsI San Antonio Spurs hanno vinto la gara-7 contro Oklahoma City, qualificandosi per le Finals NBA del 2026.

Si parla di: NBA Awards, trionfa Mazzulla: il tecnico dei Celtics è coach dell’anno.

Nba, colpaccio San Antonio: Wembanyama cancella Oklahoma in gara-7, Spurs alle Finals dopo 12 anni!Trascinati dall'asso francese - a referto con 22 punti - i texani espugnano il 'Paycom Center' con il risultato di 111-103: si giocheranno il titolo con New York, in un remake del 1999 ... corrieredellosport.it

PLAYOFF NBA – Wembanyama porta gli Spurs alle Finals: OKC battuta in Gara 7San Antonio batte Oklahoma City 111-103 in Gara 7 della finale di Western Conference e vola alle NBA Finals contro i Knicks. basketinside.com