NBA playoff | Wembanyama porta i San Antonio Spurs in semifinale

Nella notte americana si sono disputate le partite dei playoff NBA e i San Antonio Spurs hanno superato gli Oklahoma City Thunder, qualificandosi così per le semifinali. La squadra ha conquistato la vittoria in una gara combattuta, portando a casa il risultato che consente loro di avanzare nella fase successiva del torneo. La sfida si è conclusa con un punteggio che ha permesso ai Spurs di passare il turno e continuare la corsa ai titoli.

San Antonio (Stati Uniti), 29 aprile - Dopo gli Oklahoma City Thunder, anche i San Antonio Spurs hanno strappato un pass per le semifinali di Western Conference, dove mancano dal 2017 e dove affronteranno la vincente della serie tra Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets (al momento i T-Wolves sono sul 3-2). Gli Spurs hanno sfruttato il primo match point a loro disposizione e hanno chiuso sul 4-1 la serie contro i Portland Trail Blazers battendoli con un perentorio 114-95. Le cose sembravano essersi messe decisamente in discesa per i texani, che - grazie a un gioco offensivo decisamente corale (otto giocatori con almeno 5 punti segnati...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, playoff: Wembanyama porta i San Antonio Spurs in semifinale Victor Wembanyama & San Antonio Spurs Scrimmage Before NBA Playoff Series vs. Portland Trailblazers Notizie correlate Wembanyama da impazzire: canestro a 1" dalla fine e San Antonio Spurs ai playoffLa migliore giocata della notte Nba è quella di Victor Wembanyama, che a 1" dalla fine segna il canestro della vittoria contro i Phoenix Suns,... Wembanyama segna un canestro a 1" dalla fine e manda i San Antonio Spurs ai playoffLa migliore giocata della notte Nba è quella di Victor Wembanyama, che a 1" dalla fine segna il canestro della vittoria contro i Phoenix Suns,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Wembanyama permette agli Spurs di battere Portland e di passare; Playoff Nba: volano Spurs e Celtics, Houston evita il ko con i Lakers; Playoff NBA: Boston domina Philadelphia, Wembanyama storico con San Antonio; NBA, Wembanyama torna protagonista: Spurs a un passo dal secondo turno. NBA, playoff: Wembanyama porta i San Antonio Spurs in semifinaleAd Est i Sixers sorprendono i Celtics (avanti 3-2) con un grande ultimo quarto mentre i Knicks si portano sul 3-2 superando ancora gli Atlanta Hawks ... sport.quotidiano.net Playoff NBA | Wembanyama guida gli Spurs, Portland eliminata in Gara 5 (4-1)Victor Wembanyama ha chiuso con 17 punti, 14 rimbalzi e sei stoppate, firmando una prova totale in una Gara 5 che San Antonio non ha mai inseguito, controllando il 114-95 che vale il passaggio ... pianetabasket.com : , ! Finisce la corsa dei Portland Trail Blazers! I San Antonio Spurs non sbagliano in gara 5 e chiudono i conti sul 4-1. : https://shorturl.at/w0aKC #NBA #sa - facebook.com facebook Nba: paura per Wembanyama, cade sbatte la testa e lascia la partita. La presenza del francese per gara-3 tra San Antonio Spurs e Portland è in dubbio. #ANSA x.com