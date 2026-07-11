Wembanyama e gli Spurs matrimonio d' amore Con un elefante nella stanza

Victor Wembanyama e gli San Antonio Spurs hanno firmato un nuovo contratto, confermando il loro rapporto. La firma rappresenta il rinnovo di un impegno tra il giocatore e la squadra, con un accordo ufficiale. La notizia arriva dopo un periodo di trattative e discussioni tra le parti. Non sono stati rivelati dettagli economici o termini specifici del contratto. La squadra ha annunciato ufficialmente il prolungamento, sottolineando la volontà di continuare insieme.

Si sono scelti un’altra volta. Come un matrimonio rinnovato, una promessa di convivenza ribadita e sancita con tutti i crismi del caso. Victor Wembanyama e i San Antonio Spurs staranno insieme (almeno) per altri cinque anni, quelli dell’estensione contrattuale da 252 milioni di dollari che il gigante francese ha autografato ribadendo l’intenzione di aprire un ciclo di successi in Texas. L’era Wembanyama agli Spurs, dopo le recenti Finals cui è mancato il lieto fine, è solo all’inizio, dunque. Attendere prego, promette sfracelli. Ecco perché. Wembanyama, 22 anni, 224 centimetri, scelta numero 1 del Draft 2023, avrebbe potuto chiedere... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Gli Spurs hanno avuto il vantaggio per 177 minuti e 35 secondi delle Finali, mentre i Knicks hanno guidato solo per 56 minuti e 35 secondi reddit

Wembanyama firma con gli Spurs: 252 milioni per cinque anni di estensioneNonostante la giovane età, Wembanyama ha già accumulato un palmarès impressionante. È stato Rookie dell’anno, Difensore dell’anno, due volte All-Star e inserito nel miglior quintetto della stagione. it.blastingnews.com

Wembanyama rinnova e fa lo sconto agli Spurs: 252 milioni per 5 anniUfficiale l'estensione di contratto di Victor Wembanyama con i San Antonio Spurs: firma per 5 anni a 252 milioni di dollari complessivi, oltre 50 milioni in meno rispetto al Super Max possibile. sport.sky.it

Pu chiacchiere che fatti. Le Finals di Wemby son state insufficienti per status, primo quintetto Nba, e aspettative. Gli ho dato 5 in pagella per Gazza. Gli manca un movimento spalle a canestro/in avvicinamento, punti facili contro difesa schierata. Emotivo, in vol x.com