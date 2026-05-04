Macron con Meloni e Starmer a Erevan sul tema dell’eccesso di dipendenza europea dall’ombrello militare Usa | È l’elefante nella stanza – Il video

A margine del vertice della Comunità Politica Europea in corso a Erevan, il presidente francese Emmanuel Macron è tornato a denunciare gli errori strategici del passato in Europa, oggi sempre più vulnerabile per essersi legata a doppio filo alla difesa americana. «Stiamo pagando il prezzo delle nostre eccessive dipendenze quando parliamo dell’ombrello americano in materia di difesa e sicurezza», ha dichiarato il presidente francese, aggiungendo senza giri di parole: «Siamo onesti, questo è l’elefante nella stanza». Arrivato nella capitale armena, Macron ha rivendicato un cambio di passo di tutta l’Europa: «Gli europei stanno prendendo in...🔗 Leggi su Open.online

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