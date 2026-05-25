I San Antonio Spurs hanno vinto gara 4 contro Oklahoma City Thunder con un punteggio di 103-82, pareggiando così la serie della Western Conference. Wembanyama ha segnato 33 punti, contribuendo alla vittoria della squadra. La partita si è giocata senza ulteriori dettagli sui rispettivi punteggi parziali o altre statistiche.

I San Antonio Spurs hanno pareggiato la serie della Western Conference contro gli Oklahoma City Thunder con un netto 103-82 in gara-4. La vittoria permette ai padroni di casa di riportare il confronto sul 2-2 dopo il ko subito nella sfida precedente. Il muro difensivo e il comando di Wembanyama. La reazione dei ragazzi di San Antonio è stata immediata e brutale dopo lo scontro di gara-3. I padroni di casa hanno imposto un ritmo asfissiante fin dai primi minuti, costruendo un parziale di 16-0 nel primo quarto che ha dettato i tempi dell’intero match. Il protagonista assoluto della serata è stato Victor Wembanyama, che ha guidato la squadra con una prestazione da leader totalizzando 33 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Wembanyama travolge OKC con 33 punti: gli Spurs pareggiano la serie

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