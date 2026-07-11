welfare e permessi retribuiti accordo siglato alla tramec

Dopo 16 ore di sciopero, la direzione di Tramec Srl ha accettato di rivedere la propria posizione sui permessi retribuiti e il welfare. L’accordo è stato raggiunto al termine di una vertenza sindacale. La produzione di riduttori a ingranaggi continuerà secondo le nuove condizioni stabilite. La trattativa si è conclusa con un'intesa tra sindacati e azienda, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’accordo.

Si è conclusa positivamente la vertenza sindacale alla Tramec Srl, specializzata nella produzione di riduttori a ingranaggi. Dopo le 16 ore di sciopero proclamate dalle rappresentanze sindacali, la direzione aziendale ha infine rivisto la propria posizione iniziale. La mobilitazione era scaturita dalla decisione unilaterale dell’azienda di non confermare il contratto integrativo aziendale, azzerando di fatto – secondo i sindacati – i miglioramenti normativi e salariali concordati nel tempo. La pronta risposta dei lavoratori, con il conseguente blocco della produzione, ha portato all’apertura di un tavolo di confronto urgente tra le parti. L’ipotesi di accordo negoziale raggiunto è stata successivamente sottoposta al voto dell’assemblea dei lavoratori dello stabilimento, che l’ha approvata all’unanimità dei presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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